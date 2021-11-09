У Синявинских высот подорвался житель Петербурга

На Синявинских высотах росгвардейцы осмотрели место взрыва боеприпаса времён войны. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На Синявинских высотах росгвардейцы осмотрели место взрыва боеприпаса времён войны. Фото: пресс-служба Главного управления Росгвардии по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области

На Синявинских высотах росгвардейцы осмотрели место взрыва боеприпаса времён войны.

Ранее в лесном массиве в районе Синявинских высот в Кировском районе Ленинградской области было обнаружено тело 39-летнего местного жителя, погибшего, предварительно, в результате взрыва боеприпаса. Рядом с погибшим находились несколько подозрительных взрывоопасных предметов.

Прибывшие специалисты-взрывотехники ОМОН ГУ Росгвардии обследовали место происшествия и установили, что взрыв произошел в результате детонации 82-миллиметровой минометной мины времён ВОВ. Кроме того, рядом с местом происшествия сотрудники Росгвардии обнаружили и обследовали боеприпасы времён Великой Отечественной войны: 11 миномётных мин калибром 82 мм, 2 мины 50 мм и 2 мины 120 мм, один артиллерийский 152-миллиметровый снаряд и 5 головных взрывателей от боеприпасов, сообщили в пресс-службе Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Опасные предметы эвакуировали в безопасное место для дальнейшего уничтожения.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что во вторник, 19 октября, в пять часов вечера в дежурную часть поступило сразу два сообщения об обнаружении предметов, похожих на боеприпасы времён войны.