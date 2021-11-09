Осталась жена и трое детей: семье погибшего сотрудника Росгвардии окажут помощь

Осталась жена и трое детей: семье погибшего сотрудника Росгвардии окажут помощь
Подполковник Евгений Захаров погиб при выполнении служебного долга. Фото: Северо-Западный округ Росгвардии

Подполковник полиции Евгений Захаров утром 9 ноября скончался при выполнении служебного долга, проявив мужество и отвагу.

Северо-Западный округ Росгвардии сообщает, что сегодня утром проходила операция по задержанию опасных преступников. Исполняя служебный долг, погиб старший оперуполномоченный специального отряда быстрого реагирования «Гранит» Главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области подполковник полиции Евгений Захаров.

48-летний скончавшийся сотрудник родом из Мурманской области. Свою службу в полиции Евгений Захаров начал в 2003 году, в СОБР «Гранит» с 2016 года, является ветераном боевых действий, также участвовал в контртеррористической операции. Мужчина награждён двумягосударственными наградами — медалью Суворова и медалью «За отличие в охране общественного порядка».

У Захарова остались жена и трое детей. Семье погибшего сотрудника окажут всю необходимую социальную поддержку.

Отмечается, что в Росгвардии сейчас решает вопрос о награждении Евгения Захарова за мужество и самоотверженность при выполнении ответственной задачи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали предполагаемого виновника гибели сотрудники Росгвардии.

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