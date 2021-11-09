В Петербурге ввели обязательную вакцинацию для пожилых людей

Полностью завершить цикл вакцинации перечисленные выше категории граждан должны успеть до 15 января 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Полностью завершить цикл вакцинации перечисленные выше категории граждан должны успеть до 15 января 2022 года. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

В Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.

Соответствующее постановление подписала 9 ноября главный санитарный врач города Наталия Башкетова. Документ опубликовали на сайте Роспотребнадзора.

Так, до 15 декабря 2021 года первым компонентом или однокомпонентной вакциной должны привиться студенты на практике вне структурных подразделений вуза, представители промышленности, строительства, транспорта, персонала аэропортов и портов.

Однако главное изменение касается лиц в возрасте старше 60 лет и людей с болезнями бронхо-легочной, сердечно-сосудистой и эндокринной системы.

В Петербурге за минувшие сутки выявили 2 680 новых случаев заражения коронавирусом, в статистику смертности от нового вируса в городе вошло 88 случаев. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 24 640 жителей Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, где можно привиться «Спутником Лайт» в Петербурге.