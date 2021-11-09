В России идет разработка новой зенитной ракетной системы С-550

В России идет разработка новой зенитной ракетной системы С-550
Зенитно-ракетная система С-550 появится в России. Фото: flickr

В России создают новую зенитную ракетную систему С-550, сообщили в Минобороны РФ.

Оборонное ведомство сообщило об этом после недавней серии военных совещаний с президентом России Владимиром Путиным. Встречи российского лидера с руководством Минобороны и главами компаний военно-промышленного комплекса проходили в Сочи с 1 по 3 ноября.

Отмечается, что в ходе совещаний Путин акцентировал внимание на важности опережающего развития отечественных систем ПВО-ПРО, поставок в Вооруженные силы систем С-350, С-500, С-550.

Какие-либо детали о новой зенитно-ракетной системе Минобороны не привело.

Также обсуждался вопрос о дальнейшем обновлении сил ВМФ, темпах оснащения надводных кораблей и подлодок крылатыми ракетами «Калибр» и комплексами с гиперзвуковыми ракетами «Циркон».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Китай удивил разведку США ракетой, способной нести ядерное оружие.

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