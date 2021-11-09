Минпросвещения предложило обновить правила русского языка

Минпросвещения предложило обновить правила русского языка
Правила решили обновить, поскольку с 1956 года в словарный запас россиян вошли новые слова. Фото: unsplash

Российское министерство просвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их обновят впервые за 65 лет.

Документ о новых правилах русского языка появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Правила решили обновить, поскольку с 1956 года в словарный запас россиян вошли такие новые слова, как каршеринг, риелтор, киллер, рэп и другие. Кроме того, старые правила не объясняют, как следует писать слова аудио, мини, миди, медиа — слитно или через дефис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что словом года в России назвали «спутник». В этом году россияне стали употреблять его в девять раз чаще, чем в прошлые годы. Возросшая популярность этого слова прочно связана с названием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

минпросвещения орфография правила русского языка


 

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