Минпросвещения предложило обновить правила русского языка

Российское министерство просвещения разработало проект новых правил орфографии и пунктуации русского языка. Их обновят впервые за 65 лет.

Документ о новых правилах русского языка появился на портале проектов нормативных правовых актов.

Правила решили обновить, поскольку с 1956 года в словарный запас россиян вошли такие новые слова, как каршеринг, риелтор, киллер, рэп и другие. Кроме того, старые правила не объясняют, как следует писать слова аудио, мини, миди, медиа — слитно или через дефис.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что словом года в России назвали «спутник». В этом году россияне стали употреблять его в девять раз чаще, чем в прошлые годы. Возросшая популярность этого слова прочно связана с названием российской вакцины от коронавируса «Спутник V».