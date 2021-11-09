МЧС предупредило петербуржцев о ветре до 16 м/с утром

Жителей Петербурга в спасательном ведомстве предупредили об ухудшении погодных условий утром среды, 10 ноября.

Об этом сообщает городское управление МЧС со ссылкой на данные «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Ветер в Северной столице начнет набирать скорость начиная с 6-9 часов утра. Юго-западный ветер разгонится до 15-16 метров в секунду.

В ночное время суток в Петербурге 10 ноября столбики термометров покажут -1…+1 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +4…+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ночью будет преимущественно без осадков, утром выпадут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в МЧС предупредили петербуржцев о гололеде и сильном ветре 10 ноября.