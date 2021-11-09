В МЧС предупредили петербуржцев о гололеде и сильном ветре 10 ноября

Спасатели предупредили жителей Северной столицы об ухудшении погодных условий 10 ноября.

В среду ожидается юго-западный ветер порывами до 15 метров в секунду. Ночью и утром на дорогах местами гололедица, сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по городу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Автомобилистам стоит быть особенно внимательными и соблюдать скоростной режим. Пешеходам также рекомендуется соблюдать осторожность.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ночное время суток в Петербурге 10 ноября столбики термометров покажут -1…+1 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +4…+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться. Ночью будет преимущественно без осадков, утром выпадут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь.