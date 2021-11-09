В Петербурге в среду ожидается дождь с мокрым снегом

В Петербурге в среду ожидается дождь с мокрым снегом
В городе пройдет небольшой снег с дождем. Фото: Baltphoto/ Павел Долганов

В среду, 10 ноября, в Петербурге ожидается облачная с прояснениями погода.

Ночью будет преимущественно без осадков, утром выпадут небольшие, днем умеренные осадки в виде мокрого снега, переходящего в дождь. Ветер юго-западный умеренный, утром и днем порывы будут доходить до сильного.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ночное время суток столбики термометров покажут -1…+1 градусов, днем температура воздуха будет на уровне +4…+6 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Росгидрометцентре представили прогноз погоды на зиму 2021-2022 года для регионов России. Сюрпризов метеорологи не ожидают. Но когда зима их слушала!

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