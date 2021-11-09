В Ленинградском зоопарке показали, как львы провели локдаун

Сотрудники Ленинградского зоопарка во время нерабочих дней развлекали пару львов Адама и Таисию, чтобы те не заскучали в отсутствии посетителей.

Кадры львиных игр опубликовали в группе Ленинградского зоопарка во «ВКонтакте». Чтобы развлечь больших кошек, сотрудники зверинца решили использовать большие куски мяса и эфирное масло.

Мясо положили в коробки, а в вольере подвесили канистры, в которые добавили немного эфирного масла перечной мяты. Когда Адам и Таисия вошли в вольер, их чуткое обоняние сначала привело их не к спрятанной еде, а к источнику непривычного аромата.

«У кошачьих очень чутко развито обоняние, и львы – не исключение!», – рассказали в зоопарке.

Львы немного потерлись о канистры, а потом все же обратили внимание на коробки и достали оттуда мясо.

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