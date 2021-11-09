Instagram запустит платные подписки на эксклюзивы блогеров

Instagram запустит платные подписки на эксклюзивы блогеров
В российской версии стоимость подписки составляет 99 рублей. Фото: unsplash

Социальная сеть Instagram начала тестировать систему платной подписки на эксклюзивный контент популярных блогеров.

Как сообщает портал TechCrunch, еще в начале этого года в Instagram заявили, что обсудят идею платной для пользователей подписки на блогеров, после чего соцсеть приступила к разработке функции, которая позволяла бы видеть сториз блогеров только их подписчикам.

Идея платной подписки заключается в том, что люди будут платить небольшие регулярные взносы для доступа к эксклюзивном публикациям на страницах блогеров.

«Instagram недавно добавил в свое американское приложение в раздел «Встроенные покупки» опцию «Instagram Subscriptions» («Подписки в Instagram» — ред.)», — пишет портал.

По данным платформы аналитики Sensor Tower, опция покупки подписки в американском приложении появилась 1 ноября. Здесь пакет товаров стоит от 0,99 до 4,99 доллара. В российской версии стоимость подписки составляет 99 рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Instagram появятся новые функции: совместные посты, публикации с компьютера и новые возможности в Reels.

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