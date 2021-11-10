Некая Таня угрожала взорвать петербургскую школу: эвакуировали почти 500 человек

В итоге ни одного опасного предмета найдено не было.

В Санкт-Петербурге разыскивают лжеминера, по вине которого пришлось эвакуировать школу. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах.

9 ноября в УФСБ России по городу и Ленинградской области получили угрозы от некой Тани. В письме девушка уверяла, что заложила взрывные устройства в школе №27. Она заверила, что необходимо эвакуировать людей, иначе жертв будет не избежать. Аноним планирует добраться до родни и детей получателей. Также он представился руководитель группировки, обосновавшейся в Telegram.

«Мы не прощаем. Мы не забываем. Мы не щадим»,

— говорится в тексте письма.

В результате из здания школы вывели 490 человек, но никаких опасных устройств найдено не было. Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек.