Некая Таня угрожала взорвать петербургскую школу: эвакуировали почти 500 человек

Некая Таня угрожала взорвать петербургскую школу: эвакуировали почти 500 человек
Аноним грозил взорвать школу. Фото: скриншот Гугл.Карты

В итоге ни одного опасного предмета найдено не было.

В Санкт-Петербурге разыскивают лжеминера, по вине которого пришлось эвакуировать школу. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах.

9 ноября в УФСБ России по городу и Ленинградской области получили угрозы от некой Тани. В письме девушка уверяла, что заложила взрывные устройства в школе №27. Она заверила, что необходимо эвакуировать людей, иначе жертв будет не избежать. Аноним планирует добраться до родни и детей получателей. Также он представился руководитель группировки, обосновавшейся в Telegram.

«Мы не прощаем. Мы не забываем. Мы не щадим»,

— говорится в тексте письма.

В результате из здания школы вывели 490 человек, но никаких опасных устройств найдено не было. Материалы направлены в ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из горящего дома на Заставской эвакуировали 35 человек.

лжеминер новости СПб школа


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Смольный продлит ковидные
Смольный продлит ковидные "каникулы" в Петербурге на неделю
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче "Зенита" и «Ювентуса»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Некая Таня угрожала взорвать петербургскую школу: эвакуировали почти 500 человек
Белорус выпал из окна на Королева и выжил
На Ленинском проспекте загорелся балкон трехкомнатной квартиры
В Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку
В начале недели первым компонентом вакцины в Петербурге привилось более 17 ...
На Фурштатской поссорились два безработных: в итоге один из них в тяжелом ...
В Кремле заверили, что идея введения QR-кодов на транспорте не обсуждается
Врач-диетолог: покрасневший и распухший язык — признак нехватки B12