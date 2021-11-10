В Петербурге безработный вступил в интимную связь с 15-летней

В полицию обратился отец несовершеннолетней.

В Санкт-Петербурге решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту полового сношения с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах.

В полицию обратился мужчина 1984 года рождения. Он заявил, что некий Александр вступил в интимную связь с его дочерью, недостригшей 16-летнего возраста. О подозреваемом известно, что ему 20 лет и он нигде не работает. Детали случившегося не раскрываются.

Сотрудники правоохранительных органов разыскивают обвиняемого. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что некая Таня угрожала взорвать петербургскую школу: эвакуировали почти 500 человек.