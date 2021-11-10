Пассажиров высадили на «Невском проспекте» из-за неисправности состава

Пассажиры покинули поезд, и он тут же уехал. Фото: читатель Gazeta.SPb

Пассажиры покинули поезд, и он тут же уехал. Фото: читатель Gazeta.SPb

Очевидцы рассказывают, что как только поезд покинули люди, двери поезда закрылись и состав уехал.

В петербургском метрополитене сегодня, 10 ноября, из поезда высадили пассажиров на станции «Невский проспект» из-за неисправности состава. Об этом с Gazeta.SPb поделились читатели.

Одна из пассажирок рассказывает, что она ехала по «синей» ветке и все было в порядке до прибытия на «Невский проспекте». Людей, торопящихся на работу, попросили покинуть состав, ссылаясь на неисправность дверей. Как только пассажиры покинули свои места, уверяет пассажирка, двери закрылись и поезд уехал. Отмечается, что речь идет о новых вагонах.

В ГУП «Петербургский метрополитен» пока никак не комментировали случившееся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что к строительству станции метро «Туристская» могут приступить в 2022 году.