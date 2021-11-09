К строительству станции метро «Туристская» могут приступить в 2022 году

«Метрострой Северной столицы» занимается подготовкой документации и оборудования для старта строительства станции метро «Туристская».

Новую станцию метро «Туристская» построят в Приморском районе. К строительству могут приступить уже в следующем году, сообщили в компании. Сейчас готовится необходимая документация.

Также необходимо подготовить оборудование. На сайте госзакупок уже есть заказ на поставку проходческого щита «Надежда», с помощью которого будет проводиться продление «зеленой» ветки, передает 78.ru.

В «Метрострое Северной столицы» отметили, что точная дата поставки щита будет известна только по итогам конкурса, который объявили недавно.

Если все пойдет по плану, то строительные работы начнутся в 2022 году.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный заключил контракт с «Метростроем Северной столицы».