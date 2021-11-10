В Петербурге 11 ноября заработает станция «Зенит»

В Петербурге 11 ноября заработает станция «Зенит»
Станция "Зенит" будет работать 11 ноября. Фото: Gazeta.SPb/ Николай Овсянников

Оба вестибюля откроются в связи с проведением футбольного матча.

В Санкт-Петербурге 11 ноября станция метро «Зенит» будет открыта для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что свои двери откроют оба вестибюля. Станция начнет работать в 5:41 и закроется в 0:38. Такое решение приняли в связи с проведением на стадионе «Газпром арена» футбольного матча.

Напоминаем, что 11 ноября состоится встреча национальных сборных России и Кипра. Встреча начнется в 20:00. Организаторы отмечают, что посетить матч смогут только зрители с сертификатами о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. ПЦР-тест не даёт право прохода на арену.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове.

зенит метро новости СПб футбол


 

Новости партнеров
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Звезда «Бригады» умер от онкологии: чем был известен Дмитрий Гуменецкий
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Локдаун в Петербурге: как живет город в нерабочую неделю
Собчак уличила обиженного Маслякова в приостановке шоу «Игра»: «Дело не в поцелуе, а в плагиате»
Собчак уличила обиженного Маслякова в приостановке шоу «Игра»: «Дело не в поцелуе, а в плагиате»
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче
Жозе Моуринью прокомментировал перебитый пенальти в матче "Зенита" и «Ювентуса»
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге 11 ноября заработает станция «Зенит»
В Петербурге откроется новый миграционный центр площадью 2 230 ...
ВЦИОМ: Каждый третий россиянин недоверчиво относится к сотрудникам МВД
В ковид-стационарах Петербурга за сутки приняли 425 пациентов
Бастрыкин ждет доклад о расследовании дела об увольнении директора ...
Песков отметил, что решений об обязательной вакцинации в России не принималось
Портал в ад в парадной на Радищева, 42. Стена треснула, дыра с горячим ...
Жители Ленобласти смогут записать детей на кружки через Госуслуги