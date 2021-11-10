В Петербурге 11 ноября заработает станция «Зенит»

Оба вестибюля откроются в связи с проведением футбольного матча.

В Санкт-Петербурге 11 ноября станция метро «Зенит» будет открыта для пассажиров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Петербургский метрополитен».

Известно, что свои двери откроют оба вестибюля. Станция начнет работать в 5:41 и закроется в 0:38. Такое решение приняли в связи с проведением на стадионе «Газпром арена» футбольного матча.

Напоминаем, что 11 ноября состоится встреча национальных сборных России и Кипра. Встреча начнется в 20:00. Организаторы отмечают, что посетить матч смогут только зрители с сертификатами о вакцинации или справкой о перенесенном заболевании. ПЦР-тест не даёт право прохода на арену.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове.