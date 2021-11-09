Матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове

Матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове
Сборная России 11 ноября в Петербурге сыграет с командой Кипра. Фото: Baltphoto

Водителей предупредили о новых ограничениях движения.

Как сообщили в пресс-службе комитета по транспорту, матч отборочного цикла чемпионата мира по футболу между сборными России и Кипра 11 ноября ограничит движение транспорта на Крестовском острове вокруг стадиона «Санкт-Петербург».

Сборная России 11 ноября в Петербурге сыграет с командой Кипра, а 14 ноября в гостях встретится с Хорватией.

В связи с проведением матча движение транспорта будет прекращено:

Фото: gov.spb.ru
Фото: gov.spb.ru

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 28 октября игра «Зенита» в «Юбилейном» завершилась завершилась его поражением со счетом 68:75 в пользу «Реала».

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