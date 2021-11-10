Мужчину, переехавшего насмерть росгвардейца в Петербурге, заключили под стражу

Мужчину, переехавшего насмерть росгвардейца в Петербурге, заключили под стражу
Алексея Покрепо, переехавшего росгвардейца заключили под стражу. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Куйбышевский районный суд Петербурга заключил под стражу до 8 января 2022 года Алексея Покрепо, который вчера насмерть переехал росгвардейца.

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 10 ноября.

Мужчину подозревают в совершении сразу 12 преступлений, предусмотренных статьей о «Мошенничестве». Сумма ущерба от деяний Покрепо и его соучастников может составлять 2 млн 840 тыс. рублей.

Днем ранее, 9 ноября, когда подозреваемого пытались задержать, он совершил посягательство на жизнь сотрудника ОВД РФ. В результате росгвардеец скончался на месте происшествия. Так, в отношении Покрепо возбуждено уголовное дело еще по одной статье. По словам следователя, к делу, в добавок, присоединят еще 50 эпизодов мошенничества.

Сам подозреваемый против стражи возражал и просил иную меру. Алексей Покрепо пояснил, что со следствием сотрудничал, а при осуществлении мошенничества был все лишь курьером.

«Педаль газа я нажал от испуга. Я не понял, что меня задерживают и все время в пути звонил «112». Потом остановился и ждал, от преследования не уходил», — рассказал подозреваемый.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что у погибшего сотрудника Росгвардии осталась жена и трое детей.

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