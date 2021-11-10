Пластинки Высоцкого и статуэтка жирафа: что забывают москвичи в электропоездах

Пластинки Высоцкого и статуэтка жирафа: что забывают москвичи в электропоездах
Пассажиров просят внимательнее относиться к своим вещам. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

В поездах ЦППК с начала года были найдены около 300 забытых москвичами вещей. Чаще всего забывали пакеты, головные уборы, зонты, портфели и кошельки. Но встречаются и необычные предметы.

В частности, некоторые пассажиры забывали собрание редких виниловых пластинок Владимира Высоцкого. Кто-то оставил упаковку из шести бутылок тархуна. Однажды на багажной полке нашли фарфоровую статуэтку жирафа, сообщает mockva.ru.

В случае обнаружения бесхозных вещей сотрудники подразделения транспортной безопасности сообщают об этом локомотивной бригаде, оцепляют место, после чего вызывают сотрудников транспортной полиции, которые забирают оставленные предметы.

Пассажиров просят внимательнее относиться к своим вещам. В случае их утери нужно обращаться к сотруднику транспортной полиции или в линейный отдел полиции на конечной станции маршрута поезда.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Московский вокзал хотят расширить для приема поездов ВСМ. Некоторое время назад стало известно, что поезда высокоскоростной магистрали собирались вывести на Волковскую.

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