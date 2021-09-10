Московский вокзал хотят расширить для приема поездов ВСМ

Московский вокзал хотят расширить для приема поездов ВСМ
Прием поездов по высокоскоростной магистрали хотят возложить на Московский вокзал. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Центральном районе Петербурга намереваются расширять Московский вокзал. Сделать это хотят для того, чтобы иметь возможность принимать курсирующие по высокоскоростной магистрали поезда.

Об этом пишет «Интерфакс», ссылаясь на председателя комитета по транспорту Кирилла Полякова. Так выход пассажиров будет организован на станцию метрополитена «Площадь Восстания», расположенную на Лиговском проспекте.

Некоторое время назад стало известно, что поезда высокоскоростной магистрали собирались вывести на Волковскую. Однако передумали, потому как не будет смысла в поездке «из центра в центр», а вдобавок, увеличится время езды.

Согласно последней информации, к Московскому вокзалу будут прибывать высокоскоростные поезда и «Красные стрелы», а ночные поезда и пригородные электрички переведут на Волковскую.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы.

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