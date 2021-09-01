Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы

Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы
На усиленный рабочий режим перевели и наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

С началом осени количество пассажиров в транспорте по традиции увеличивается. В Петербурге решили усилить работы общественного транспорта.

Как сообщает городской комитет по транспорту, в метрополитене запустили дополнительные поезда, а интервалы движения в часы пик уменьшили. Наиболее плотный график на «синей» ветке — с 8 до 9 часов утра поезда следуют с интервалом от 1,5 минуты.

На усиленный рабочий режим перевели и наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Меньше ждать транспорт на остановках будут пассажиры автобусов №2 и 102, трамваев №25 и 64, а также троллейбусов №29 и 50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря. Путевые работы закроют движение двух трамваев с 01:30 4 сентября до 05:00 27 декабря по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

метро новости СПб общественный транспорт усиленный режим работы


 

Новости партнеров
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Появились подробности смерти артистки Валентины Легкоступовой
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Стало известно, где лучше собирать грибы в Петербурге и Ленобласти
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Прохор Шаляпин отгулял свадьбу в Лас-Вегасе: певец расписался с богатой американкой
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Перед похолоданием в Петербург еще заглянет тепло
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Смольный назвал школы, где больше всего первоклашек
С Полюстровского рынка изъяли почти 300 кг санкционных продуктов
Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы
Масонский орден вместо светской вечеринки — тайны мрачного ...
В Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря
Как Петербург потерял дореволюционный завод «Ригель» — его территорию ...
Историка Соколова вызвали на допрос по иску адвоката Почуева к ...
Петербургские школьники больше других хотят подрабатывать