Петербургский транспорт с 1 сентября перевели на усиленный режим работы

На усиленный рабочий режим перевели и наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

На усиленный рабочий режим перевели и наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Фото: СПб ГУП "Горэлектротранс"

С началом осени количество пассажиров в транспорте по традиции увеличивается. В Петербурге решили усилить работы общественного транспорта.

Как сообщает городской комитет по транспорту, в метрополитене запустили дополнительные поезда, а интервалы движения в часы пик уменьшили. Наиболее плотный график на «синей» ветке — с 8 до 9 часов утра поезда следуют с интервалом от 1,5 минуты.

На усиленный рабочий режим перевели и наземный транспорт: автобусы, трамваи и троллейбусы. Меньше ждать транспорт на остановках будут пассажиры автобусов №2 и 102, трамваев №25 и 64, а также троллейбусов №29 и 50.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря. Путевые работы закроют движение двух трамваев с 01:30 4 сентября до 05:00 27 декабря по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.