В Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря

В Петербурге трамваи перестанут ездить по Светлановскому до декабря
Трамваи №51 и 61 изменят маршруты. Фото: pixabay.com

В Северной столице из-за производственных путевых работ с 4 августа и до 27 декабря будет изменено движение трамваев №51 и 61.

Об этом сообщает пресс-служба СПб ГУП «Горэлектротранс».

Так, путевые работы закроют движение двух трамваев с 01:30 4 сентября до 05:00 27 декабря по Светлановскому проспекту от проспекта Просвещения до Суздальского проспекта.

Теперь трамвай №51 будет следовать от конечной станции «Пр. Мечникова» по действующей трассе до конечной станции «Совмещенный трамвайно-троллейбусный парк».

Кроме этого, трамвай №61 будет двигаться от «Пр. Культуры» и по проспекту Культуры по трассе до конечной станции «Станция метро «Выборгская»».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время празднования «Дня знаний» ограничат движение по наб. Лейтенанта Шмидта.

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