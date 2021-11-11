В четверг в Петербурге будет тепло и сухо

В четверг в Петербурге будет тепло и сухо
В городе обойдется без дождей. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальная. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 11 ноября, метеорологические условия в городе будет формировать небольшой, промежуточный гребень антициклона.

Температура воздуха в городе днем составит +6…+8 градусов, по Ленобласти потеплеет до +9. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов. В основном заторы собрались в центре города, большинство из них связаны с дорожными происшествиями и ограничениями движения. К 9 часам загруженность дорог повысится до 6 баллов.

михаил леус новости СПб погода


 

Новости партнеров
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Каким знакам принесет удачу наступающий год Тигра
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
Условия для отмены ограничений в Петербурге могут появиться только через полгода
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
С борта МКС засняли кубический НЛО, выходящий из океана в космос
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Четыре пищевые привычки, которые понизят уровень холестерина
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В четверг в Петербурге будет тепло и сухо
Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов
В мире коронавирусом заразились более 251,3 млн человек
Ранним утром на Ораниенбаумском проспекте полыхал гараж
Бузовой посоветовали «делиться ужином с врагом» после неудачного фото
Ночью 15 спасателей тушили полыхающую двушку на Серебристом бульваре
Матвиенко допустила введение более строгих ограничений в регионах из-за COVID
В Петербурге будут отстранять от работы непривитых пенсионеров