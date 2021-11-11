В четверг в Петербурге будет тепло и сухо

В городе обойдется без дождей. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

В городе обойдется без дождей. Фото: Baltphоto/Дарья Иванова

Сегодня в Северной столице ожидается облачная с прояснениями погода, вероятность осадков минимальная. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус в своем Facebook.

В четверг, 11 ноября, метеорологические условия в городе будет формировать небольшой, промежуточный гребень антициклона.

Температура воздуха в городе днем составит +6…+8 градусов, по Ленобласти потеплеет до +9. Юго-западный ветер подует со скоростью 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 759 мм ртутного столба, что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов. В основном заторы собрались в центре города, большинство из них связаны с дорожными происшествиями и ограничениями движения. К 9 часам загруженность дорог повысится до 6 баллов.