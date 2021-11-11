Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов

Утренние пробки в Петербурге достигли 5 баллов
Пробки в Петербурге. Фото: скриншот "Яндекс.Пробки"

Утром в Петербурге образовались пробки. Большинство заторов связаны с ДТП и дорожными ограничениями

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Пробки». Утром 11 ноября пробки оцениваются в 5 баллов. К 9 часам загруженность дорог повысится до 6 баллов.

Как обычно пробки образовались в центре Петербурга. Заторы на площади Восстания, Московском проспекте, набережной Обводного канала, Дворцовой набережной. Движение затруднено на Красногвардейской площади, Свердловской набережной, у метро «Горьковская», «Черная речка» и «Лесная».

Пробки наблюдаются на Кубинской улице, Витебском проспекте, проспекте Стачек, , улице Маршала Казакова, Московском шоссе, Советском проспекте. В красно-желтом цвете перекресток проспекта Непокоренных и Гражданского проспекта, Светлановская площадь, участок внутреннего кольца КАД перед вантовым мостом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что матч «Россия-Кипр» ограничит движение на Крестовском острове.

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