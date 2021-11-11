Главгосэкспертиза согласовала ремонт дома Чубакова, пострадавшего от пожара в прошлом месяце

Главгосэкспертиза согласовала ремонт дома Чубакова, пострадавшего от пожара в прошлом месяце. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Главгосэкспертиза согласовала ремонт дома Чубакова, пострадавшего от пожара в прошлом месяце. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр государственной экспертизы» одобрило заключение на проект работ, направленных на сохранение объекта культурного наследия дома К.Г. Чубакова на Петроградской стороне.

«Центр государственной экспертизы» одобрил ремонтные работы дома Чубакова на набережной Реки Карповки, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу ведомства. В прошлом месяце кровлю здания охватил сильный пожар, в результате чего дом изрядно пострадал.

«Проектом, рассмотренным Центром государственной экспертизы Санкт-Петербурга, планируется реставрация и ремонт фасадов объекта культурного наследия в рамках его сохранения», — отмечают в пресс-службе.

За проведение работ будет отвечать ГКУ «Дирекция заказчика по ремонтно-реставрационным работам на памятниках истории и культуры», проектная документация была подготовлена ООО «АЖИО».

Ранее gazeta.spb.ru писала, что жильцы пострадавшего от пожара Доходного дома Чубакова написали письмо с просьбами о помощи губернатору Санкт-Петербурга Александру Беглову. Без ремонта в здании зимой будет очень трудно жить.