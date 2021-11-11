В Петербурге за сутки от коронавируса скончались 85 человек

В Петербурге за минувшие сутки скончались 85 пациентов, у которых был подтвержден коронавирус.
Об этом стало известно в четверг, 11 ноября. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», побороть болезнь за последние 24 часа смогли 3 118 горожан. Число умерших от вируса петербуржцев с начала пандемии достигло 24 807 человек.
Отмечается, что за последние сутки Петербург занял второе место в России по числу зараженных. В городе выявлено 3 230 инфицированных. Коэффициент распространения вируса составил 0,93%.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы. Работодатели до 15 декабря 2021 года должны организовать вакцинацию от COVID-19 пожилых сотрудников первым компонентом или однокомпонентным препаратом.