В Петербурге будут отстранять от работы непривитых пенсионеров

Принятые меры не будут распространяться на петербуржцев старше 60 лет, имеющих медотвод от вакцины. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Принятые меры не будут распространяться на петербуржцев старше 60 лет, имеющих медотвод от вакцины. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавируса, будут отстранять от работы. Об этом сообщается в постановлении Роспотребнадзора.

Работодатели до 15 декабря 2021 года должны организовать вакцинацию от COVID-19 пожилых сотрудников первым компонентом или однокомпонентным препаратом. Не привившиеся сотрудники будут подлежать отстранению от работы уже после указанного срока.

Кроме того, не получившим QR-код пенсионерам ограничат доступ к заведениям общественного питания и ряду бытовых услуг. Игнорирование нововведений влечет привлечение к административной ответственности.

Исключение касается горожан, имеющих медотвод от вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге вакцинация от COVID-19 стала обязательной для граждан старше 60 лет, людей с хроническими заболеваниями и некоторых других категорий граждан.