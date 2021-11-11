Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено
Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено. Фото: gov.cap.ru

Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Петербургом может быть перенесено на поздние сроки или даже полностью отменено.

Власти хотят отменить строительство ВСМ. Вместо этого может быть построен выделенный грузовой ход. Об этом сообщает «Коммерсант».

Однако некоторые эксперты считают, что существенного роста грузопотока, который мог бы послужить основанием для реализации проекта выделенного грузового хода между Москвой и Петербургом, нет. Часть грузопотоков с этого направления уже сняли при запуске «Сапсанов», а остальные перешли на платную автотрассу М-11 «Нева».

Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом оценивается в 1,4 — 1,7 трлн рублей. Предполагается, что добраться из города на Неве в столицу России можно будет за 2 часа 15 минут. Строительство могло быть завершено в 2027 году.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Госдуму был внесен проект федерального бюджета на предстоящие пару лет, где утверждается, что к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург.

ВСМ ВСМ Москва - Петербург ленобласть новости СПб Сапсанъ трасса М-11 "Нева"


 

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Строительство ВСМ между Москвой и Петербургом может быть отменено
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