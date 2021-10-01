Работа над ВСМ Москва-СПБ планируется до 2027 года

к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Фото: https://pixabay.com

к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Фото: https://pixabay.com

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на предстоящие пару лет, информирует сайт Правительства России.

В ходе проекта бюджета предполагается исполнение всех просьб и поручений президента, которые он озвучил в ходе Посланий Федеральному собранию, включая распоряжение о выплатах беременным женщинам, поддержку семей, а также воплощение программы медицинской реабилитации от коронавируса.

Кроме распоряжений президента в отношении граждан было указано, что к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Длина пути составит 629,7 км. В паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованном в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы, уточняется, что пассажиры смогут быстро добираться из одной столицы в другую.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Правительство Финляндии выступило за создание проекта, который способствует строительству железнодорожной ветки восточного направления.