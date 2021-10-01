Работа над ВСМ Москва-СПБ планируется до 2027 года

Работа над ВСМ Москва-СПБ планируется до 2027 года
к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Фото: https://pixabay.com

В Госдуму внесен проект федерального бюджета на предстоящие пару лет, информирует сайт Правительства России.

В ходе проекта бюджета предполагается исполнение всех просьб и поручений президента, которые он озвучил в ходе Посланий Федеральному собранию, включая распоряжение о выплатах беременным женщинам, поддержку семей, а также воплощение программы медицинской реабилитации от коронавируса.

Кроме распоряжений президента в отношении граждан было указано, что к 2027 году планируется завершение строительных работ на магистрали Москва-Санкт-Петербург. Длина пути составит 629,7 км. В паспорте госпрограммы «Развитие транспортной системы», опубликованном в материалах к проекту бюджета на 2022-2024 годы, уточняется, что пассажиры смогут быстро добираться из одной столицы в другую.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Правительство Финляндии выступило за создание проекта, который способствует строительству железнодорожной ветки восточного направления.

выплаты ленобласть магистраль новости СПб проектное строительство Россия


 

Новости партнеров
Звезда
Звезда "Барвихи" Лянка Грыу призналась, что заставило ее переехать в США
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор: непривитые от COVID-19 станут причиной нового подъема заболеваемости
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Роспотребнадзор выявил новый неприятный симптом при ковиде — расстройство ЖКТ
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Опасную для людей инфекцию нашли у петербургских голубей
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Работа над ВСМ Москва-СПБ планируется до 2027 года
Пенсионерку из Петербурга мошенник под видом сотрудника Сбербанка обманул ...
«ГАЗель» сбила первоклашку прямо на территории школы на Федора Абрамова
В Ленобласти были обнаружены тела двух человек
Неизвестный отправлял 10-летней петербурженке свои интимные фото
ПФР рассказали как получить единовременную выплату
Юная петербурженка попала в больницу после приема лекарства, выписанного врачом
Вице-президент Сбербанка Марина Ракова скрывается от следствия