Финляндии новая железнодорожная линия до Петербурга обойдется в 1,7 млрд евро

Финляндии новая железнодорожная линия до Петербурга обойдется в 1,7 млрд евро
Новый проект предусматривает возможность добраться из Хельсинки до Петербурга за три часа. Фото: Pixabay

Правительство Финляндии выступило за создание проекта для строительства железнодорожной ветки восточного направления.

Маршрут свяжет аэропорт Вантаа, расположенный в столице, с городами Порвоо и Коувола. Затем же двинется через российско-финскую границу напрямую в Петербург. Данная информация была выложена на сайте министерства транспорта и коммуникаций страны.

По некоторым данным, стоимость проекта составит 79 млн евро. На строительство же уйдет, и того больше, 1,7 млрд евро.

Интересно, что новая железнодорожная линия позволит приехать в Петербург из Хельсинки за три часа.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Финляндии хотят разрешить въезд в страну без необходимости сдавать тесты на наличие ковида для тех, кто вакцинирован «Спутником V».

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