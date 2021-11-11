Как во время пандемии проходят будни врачей, сражающихся с коронавирусом

С начала пандемии медики большую часть своей жизни проводят в больнице. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

С начала пандемии медики большую часть своей жизни проводят в больнице. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

С начала пандемии медики большую часть своей жизни проводят в больнице рядом с зараженными. Даже в праздники специалисты помогают своим пациентам бороться с инфекцией.

С началом эпохи коронавируса нагрузка на врачей усилилась в несколько раз. Об этом телеканалу «Санкт-Петербург» рассказала заведующая 11 неврологическим отделением, Сосудистым центром по лечению острого инсульта СПбГБУЗ «Городская Покровская больница» Галина Семенова.

В свой день рождения, 17 ноября, врач Галина Семенова придет в больницу не в платье, а в уже привычном «ковидном» костюме.

Я не планирую брать отпуск или выходной день. Все как обычно. До пандемии я ходила на работу в туфельках, в халатике аккуратненьком, платьице. А сейчас я хожу в этом защитном костюме, в скафандре. Для меня это будет просто обычный рабочий день», — отметила Семенова.

По словам специалиста, с начала пандемии время врачам приходилось оставаться с больными круглосуточно. Многие по несколько недель не видели свои семьи. Сейчас, по словам Семеновой, такое встречается уже реже.

На работе врачи постоянно контактируют с больными, поэтому риск заражения коронавирусом становится намного выше. По словам Галины Семеновой, среди ее сотрудников COVID переболели практически все. Специалист также отметила важность вакцинации.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в Петербурге за минувшие сутки скончались 85 пациентов с коронавирусом. Побороть инфекцию за последние 24 часа смогли 3 118 горожан.