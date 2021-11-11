На портале «Госуслуг» снова трудно записаться на вакцинацию из-за сбоя

На портале "Госуслуг" снова трудно записаться на вакцинацию из-за сбоя. Фото: Gazeta.SPb.ru

На портале "Госуслуг" снова трудно записаться на вакцинацию из-за сбоя. Фото: Gazeta.SPb.ru

На сайте «Госуслуги» снова произошел сбой. Сервис выдает ошибку при попытке входа на сайт через компьютер и мобильные устройства.

Уже второй за неделю сбой происходит на портале «Госуслуг». Записаться на вакцинацию становиться проблематично.

«По техническим причинам портал временно недоступен. Приносим извинения за неудобства», — утверждается на сайте «Госуслуг».

Позже появилось сообщение следующего содержания:

«Наблюдаются периодические сбои в работе информационных систем Минздрава России, возможно появление ошибок при записи к врачу и на вакцинацию».

Пользователей предупреждают о том, что в настоящий момент есть вероятность столкновения со сбоями в работе сервиса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что сайт «Госуслуги» 10 ноября отразил самую рекордную по мощности атаку. При попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен».