Портал «Госуслуги» отразил рекордную по мощности атаку

Сайт «Госуслуги» отразил мощную атаку 1о ноября. Она оказалась рекордной за все время, по подсчетам специалистов.

На портал «Госуслуги» обрушилась мощная атака, которая достигла 680 гигабит в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

«Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги — свыше 680 гигабит в секунду», — сообщили в Минцифры.

Так, при попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». Войти в мобильное приложение на протяжении 20 минут также не удавалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 ноября сокращение сроков действия QR-кодов в два раза связано с работами на сайте Госуслуг. сбой на портале, в результате которого часть россиян лишилась QR-кодов, произошел из-за корректировки этого документа на портале.