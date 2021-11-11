Портал «Госуслуги» отразил рекордную по мощности атаку

Портал &#171;Госуслуги&#187; отразил рекордную по мощности атаку
Портал "Госуслуги" отразил рекордную по мощности атаку. Фото: Gazeta.SPb.ru

Сайт «Госуслуги» отразил мощную атаку 1о ноября. Она оказалась рекордной за все время, по подсчетам специалистов.

На портал «Госуслуги» обрушилась мощная атака, которая достигла 680 гигабит в секунду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минцифры.

«Отмечаем, что 10 ноября 2021 года отражена рекордная по мощности атака на госуслуги — свыше 680 гигабит в секунду», — сообщили в Минцифры.

Так, при попытке войти в личный кабинет появлялась надпись «По техническим причинам портал временно недоступен». Войти в мобильное приложение на протяжении 20 минут также не удавалось.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что 8 ноября сокращение сроков действия QR-кодов в два раза связано с работами на сайте Госуслуг. сбой на портале, в результате которого часть россиян лишилась QR-кодов, произошел из-за корректировки этого документа на портале.

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