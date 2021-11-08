Появилось объяснение сбоя, лишившего россиян QR-кода на Госуслугах

По словам правительства, сегодня утром, 8 ноября, сбой на Госуслугах, в результате которого часть россиян лишилась QR-кодов, произошел из-за корректировки этого документа на портале.

Сокращение сроков действия QR-кодов в два раза связано с работами на сайте Госуслуг. При этом в бумажном виде сертификаты действительны. Об этом сообщают «Невские Новости» со ссылкой на оперштаб Калининградской области.

У некоторых пользователей портала «Госуслуг» срок действия QR-кодов значительно уменьшился 8 ноября утром. В Минцифры России заявили, что это связано со сбоем, вызванным техническими работами. Сроки действия электронных сертификатов вакцинации остаются прежними.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что на настоящий момент портал работает в штатном режиме. Портал «Госуслуги» работал с перебоями с самого утра, примерно около 10-11 часов.