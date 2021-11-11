В Москве началась третья фаза клинических исследований вакцины для подростков

В столице началась третья фаза клинического исследования вaкцины от коронавируса для подросток. Препарат носит название «Спутник М».

В третьей фазе клинических исследований примут участие 3 тысячи жителей Москвы от 12 до 17. Об этом сообщается на официальном сайте Мэра Москвы. Испытания пройдут на базе 10 детских поликлиник и двух детских больниц.

«В Москве на бaзе 10 поликлиник и двух детских больниц стaртовала третья фаза клинического исследования вaкцины от COVID-19 для подростков. Учaстниками станут три тысячи детей в возрасте 12-17 лет. Летом этого года на бaзе двух детских столичных больниц мы нaчали первую и вторую фазы клинического исследования, которые продлятся год», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Рaкова.

По словам заместителя, предварительные результаты позволяют сделать заключение, что вакцина эффективна и безопасна. По результатам первых двух фаз центром имени Гaмалеи было принято решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков в два этапа.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в конце октября стало известно о начале предварительного отбора добровольцев на второй этап испытаний вакцины от COVID-19 для подростков.