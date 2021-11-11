В Кремле считают «безумной идеей» возможное введение санкций против «Аэрофлота»

В Кремле надеются, что новость про введение санкций против «Аэрофлота» окажется просто информационным вбросом.

Введение санкций против компании «Аэрофлот » кажется Кремлю безумством. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на слова пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова.

На брифинге представитель власти высказался по поводу вероятного введения санкций против компании «Аэрофлот»

«Давайте все-таки рассчитывать на то, что подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что не обеспечивала и не обеспечивает перевозку мигрантов в Минск», — отметил пресс-секретарь.

Информацию о возможности введения санкций против «Аэрофлота» предоставил Bloomberg. Он сообщал о готовящихся ограничениях за организацию хаоса с мигрантами на границах Белоруссии со странами Евросоюза.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что компания «Аэрофлот» опровергла информацию СМИ об участии в перевозке белорусских мигрантов. ПАО «Аэрофлот» заявила, что она не не выполняет регулярных рейсов в города Ирака и Сирии, а также рейсов по маршруту Стамбул — Минск.