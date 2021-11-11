ЛенТВ24 выпускает фильм «Поиски» об усыновленных за границу детях, которые ищут свои корни

ЛенТВ24 выпускает фильм &#171;Поиски&#187; об усыновленных за границу детях, которые ищут свои корни
ЛенТВ24 выпускает фильм "Поиски" об усыновленных за границу детях, которые ищут свои корни. Фото: скриншот трейлера фильма от ЛенТВ24

Завтра, 12 ноября, на ЛенТВ24 выходит новый фильм «Поиски» о русских детях, которые были усыновлены за границу, а теперь возвращаются на родину и ищут свои корни.

ЛенТВ24 сообщает, что 12 ноября выходит документальный фильм о том, как русские дети, усыновленные за границу в 90-е, выросли и ищут свои корни в России. В эфире на youtube-канале в 20:00 будут представлены четыре истории, герои которых ищут своих биологических родственников.

Героями сериала стали итальянка из Лодейного Поля, американцы из Сегежи и Нижнего Тагила, новозеландец из Архангельска, который с помощью социальных сетей обнаружил своих родных. Всех этих людей объединяет одна цель — узнать о своем происхождении.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что американского актера Криса Пратта выбрали для озвучки кота Гарфилда в новом полнометражном мультфильме. Новый мультфильм про рыжего кота из комиксов Джима Дэвиса создаст компания Alcon Entertainment.

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