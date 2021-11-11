В Кудрово построят еще одну ледовую арену

Новое здание появится с имеющейся ледовой ареной.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко ответил на волнующий многих кудровчан вопрос. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет Peterburg2.

Местных жителей интересовало, когда в населенном пункте появится новая спортивная школа, бассейн или каток. Губернатор заявил, что имеется заявка на новую ледовую арену, которую планируют построить рядом с первой. На данный момент финансирование обещано, но о сроках пока ничего неизвестно.

Напоминаем, что в Кудрово уже есть одна ледовая арена, которая открылась в 2012 году. Местные с радостью занимаются там в спортивных секциях и ходят туда на массовые катания.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что через железнодорожные пути в Киришах могут построить виадук.