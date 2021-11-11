Санкт-Петербургский международный культурный форум думают переносить

Эпидемиологическая обстановка не позволила провести очередное массовое мероприятие.

IX Санкт-Петербургский международный культурный форум могут перенести на другой сезон в связи с введением жестких ограничений и нестабильной эпидемиологической обстановкой. Об этом сегодня, 11 ноября, пишет ТАСС.

Заместитель министра культуры России Алла Манилова рассказала, что пока нет никаких конкретных планов, зато есть размышления. Решение о переносе и дате проведения не принято, но информацией сразу же поделятся, как будет ясность.

Напоминаем, что форум должен был пройти с 11 по 13 ноября. Участие в нем планировали принять представители 50 стран, а также президент России Владимир Путин.

«Проделана колоссальная работа, и мы благодарим всех, кто принимал участие в подготовке данного мероприятия. Однако безопасность участников и гостей Форума является для нас безусловным приоритетом»,

— заявила Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, объявляя об отмене мероприятия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что международные форумы в Петербурге могут пройти без иностранцев из-за QR-кодов.