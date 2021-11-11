Петербуржец чуть не прыгнул с моста Александра Невского: отговорили полицейские

Горожанина не останавливал ни холод, ни уговоры прохожих.

На мосту Александра Невского сегодня, 11 ноября, заметили мужчину, который хотел прыгнуть в воду. На него сначала обратили внимание прохожие, а затем полицейские. В итоге безумца удалось отговорить. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Известно, что на выручку пришли три сотрудника полиции Красногвардейского района. Благодаря их участию человек передумал прыгать, а ведь падения в воду могло закончиться трагедией.

Пользователи отметили, что не первый раз кто-то думает о прыжке с переправы, забывая о том, насколько это опасно.

«Да что там на этом мосту…мёдом намазано, что ли?»,

— возмущаются комментаторы.

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