Белорус выпал из окна на Королева и выжил

У мужчины диагностировали тяжелые травмы головы.

В Санкт-Петербурге выясняются обстоятельства падения из окна белоруса 1994 года рождения. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPb сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел на проспекте Королева. Под окнами дома нашли мужчину с травмами, характерными при падении с большой высоты. По предварительным данным, пострадавший выпал из окна арендуемой им квартиры на четвертом этапе. Мужчину госпитализировали с очаговой травмой головного мозга в тяжелом состоянии госпитализирован.

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку.