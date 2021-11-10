В Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку

В Петербурге госпитализировали отравившуюся таблетками трехлетнюю девочку
Девочка съела 10 таблеток. Фото: Pixabay

За ребенком не уследили родители.

В Санкт-Петербурге вечером 9 ноября госпитализировали маленькую девочку 2018 года рождения с острым травлением таблетками. Об этом сегодня, 10 ноября, Gazeta.SPB сообщили в правоохранительных органах.

Инцидент произошел в одном из домов на улице Замшина. По предварительным данным, малышка, оставшаяся без присмотра, съела около десяти таблеток для лечения артериальной гипертензии. В итоге ей потребовалась помощь врачей.

Известно, что мать девочки нигде не работает, а отец трудится копирайтером. Семья на учете в ПДН не состоит. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что СК возбудил дело после массового отравления россиян в отеле Хургады.

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