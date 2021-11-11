Служба информбезопасности «Госуслуг» работает в усиленном режиме

Служба информбезопасности &#171;Госуслуг&#187; работает в усиленном режиме
"Госуслуги". Фото: сайт госуслуг

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ заявило, что на портал «Госуслуг» второй день подряд направлена мощнейшая кибератака.

О том, что «Госуслуги» подверглись атаке хакеров сообщает ТАСС, ссылаясь на Минцифры.

«Наступление» стало самым сильным за все время функционирования портала. Пользователи 11 ноября около 20 минут не могли войти на сайт.

Отдельным объектом атаки являлся экспериментальный чат-бот робот Макс, созданный для консультирования граждан.

В связи со случившемся службу информационной безопасности «Госуслуг» пришлось перевести на усиленный режим работы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что «Госуслуги» отразили мощную атаку 10 ноября. Она оказалась рекордной за все время, по подсчетам специалистов.

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