На Приморском проспекте иномарку подбросило в воздух

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария попала на видеорегистратор очевидца.
Как сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября, на Приморском проспекте, сразу после Ушаковского путепровода, иномарка, врезавшись в впередиидущий автомобиль, «зависла в воздухе». Машину, ударившуюся левой стороной, подбросило ввысь.
Горожане, в комментариях в публикации, пишут, что на этом участке дороги крайне неудобные развороты в левую сторону.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте произошло дорожная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. На месте работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших не приводится.