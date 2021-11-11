На Приморском проспекте иномарку подбросило в воздух

ДТП на Приморском проспекте попало на видеорегистратор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

ДТП на Приморском проспекте попало на видеорегистратор. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"

В Приморском районе Петербурга произошло дорожно-транспортное происшествие. Авария попала на видеорегистратор очевидца.

Как сообщается в социальной сети «Вконтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга» 11 ноября, на Приморском проспекте, сразу после Ушаковского путепровода, иномарка, врезавшись в впередиидущий автомобиль, «зависла в воздухе». Машину, ударившуюся левой стороной, подбросило ввысь.

Горожане, в комментариях в публикации, пишут, что на этом участке дороги крайне неудобные развороты в левую сторону.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Пискаревском проспекте произошло дорожная авария с участием легкового автомобиля и автобуса. На месте работают экстренные службы. Информация о возможных пострадавших не приводится.