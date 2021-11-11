Спасатели и реанимация прибыли к ДТП с такси и автобусом на Пискаревском

Спасатели и реанимация прибыли к ДТП с такси и автобусом на Пискаревском
ДТП на Пискаревском проспекте. Фото: скриншот «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» "ВКонтакте"

На Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. На месте работают экстренные службы.

Авария случилась сегодня утром, 11 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».

«Яндекс такси прилетел в зад автобусу по самое лобовое стекло», — написал автор записи.

На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, дорожной полиции, скорой помощи и реанимации.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Славы не смогли разъехаться «ГАЗель» и «Мерседес». По предварительным данным, пострадал водитель иномарки.

дтп новости СПб такси


 

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