Спасатели и реанимация прибыли к ДТП с такси и автобусом на Пискаревском

На Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса. На месте работают экстренные службы.
Авария случилась сегодня утром, 11 ноября. Видеозапись с места происшествия очевидцы опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «Вконтакте».
«Яндекс такси прилетел в зад автобусу по самое лобовое стекло», — написал автор записи.
На кадрах видно, что на месте ЧП работают сотрудники МЧС, дорожной полиции, скорой помощи и реанимации.
Информация о возможных пострадавших не приводится.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на проспекте Славы не смогли разъехаться «ГАЗель» и «Мерседес». По предварительным данным, пострадал водитель иномарки.