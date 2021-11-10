На проспекте Славы не смогли разъехаться «ГАЗель» и «Мерседес»

На проспекте Славы не смогли разъехаться «ГАЗель» и «Мерседес»
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке проспекта Славы и Белградской улицы в Петербурге произошло серьезное ДТП.

По словам очевидцев, проезжую часть не смогли поделить грузовое такси и «Мерседес».

В Сети появилось фото с места происшествия. Обе машины я получили сильные повреждения. По предварительным данным, пострадал водитель иномарки.

«По перекрёстку проспекта Славы и Белградской ГАЗель проскочить думала, а приехала в Мерседес. Парня увезли. Надеюсь живой», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что двух человек госпитализировали после жесткого ДТП на проспекте Просвещения. К месту дорожного инцидента прибыли четыре машины дорожной полиции, две кареты скорой помощи и одна машина МЧС.

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