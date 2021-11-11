Бывшая участница группы «Ранетки» обвинила продюсера в домогательствах

Бывшая участница группы &#171;Ранетки&#187; обвинила продюсера в домогательствах
Женя Огурцова - экс-солистка "Ранеток". Фото: скриншот Instagram

Экс-солистка рок-группы «Ранетки» Женя Огурцова обвинила продюсера коллектива в домогательствах.

Напомним, что девушка входила в состав группы на протяжении всего существования популярного коллектива.

Так, Огурцова обвинила продюсер Сергея Мильниченко в растлении участниц «Ранеток». Об этом девушка написала в книге и рассказала в интервью шоу «Алена, блин!» на YouTube-канале Super.

По мнению Жени Огурцовой, именно к ней приставал Мельниченко дважды, однако участница сумела убежать. После этого продюсер сделал вид, что это была шутка.

«Ранетка» утверждает, что кроме нее жертвой харассмента стала и другая солистка группы — Лера Козлова. Последняя сразу отнеслась к мужчине с подозрением, при этом ей никто не поверил. Впоследствии Козловой пришлось долго извиняться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что камеры засняли, как в Кудрово девочки-подростка домогался неизвестный.

"Ранетки" домогательства харассмент шоу-бизнес


 

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