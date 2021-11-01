Камеры засняли, как в Кудрово до девочки-подростка домогался неизвестный

К девочке приставал некий гражданин в Кудрово. Фото: Рixabay

К девочке приставал некий гражданин в Кудрово. Фото: Рixabay

Во Всеволожском районе Ленинградской области в отношении несовершеннолетней девочки были совершены развратные действия.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 31 октября, вечером, в отдел полиции пришла 33-летняя гражданка, проживающая в Кудрово на проспекте Строителей. Она заявила, что в этот же день, примерно в 15:00, по Областной улице неизвестный совершил развратные действия в отношении ее дочери 2008 года рождения.

Позднее выяснилось, что на фасаде соседнего дома установлена видеокамера ТСЖ. Записи уже изъяты и просмотрены. Подозреваемого разыскивает полиция.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 46-летний петербуржец подозревается в сексуальном насилии и развратных действиях посредством «WhatsApp» над несовершеннолетней.