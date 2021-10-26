В Петербурге отчим насиловал ребенка с 6-7 лет

46-летний петербуржец подозревается в сексуальном насилии и развратных действиях посредством «WhatsApp» над несовершеннолетней.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 25 октября в отделение полиции обратилась женщина, которая сообщила о развратных действиях со стороны бывшего супруга по отношению к ее несовершеннолетней дочери. Мужчина развращал ребенка через мессенджер «WhatsApp».

Сейчас девочке 16 лет, матери стало известно, что бывший муж совершал насильственные действия сексуального характера, когда девочке было 6-7 лет.

В настоящее время в УМВД по Невскому району решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, 23-летняя петербурженка продавала наркотики и отмывала деньги, полученные от их продажи.