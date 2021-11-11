Елена Малышева рассказала, как врачам удалось спасти жизнь МакSим

Елена Малышева рассказала, как врачам удалось спасти жизнь МакSим
Певица МакSим чудом выжила. Фото: скриншот YouTube

По словам телеврача Елены Малышевой ежедневно по поводу состояния певицы МакSим проводились консилиумы докторов.

Малышева на Youtube-канале Надежды Стрелец объяснила, как медикам удалось справиться с тяжелой болезнью певицы.

Напомним, что российская исполнительница МакSим долгое время лежала в больнице. Причем около месяца она была в коме. Однако вылечиться от пневмонии все же удалось. Девушку выписали несколько месяцев назад.

По словам Елены Малышевой, все благодаря потрясающей работе врачей-реаниматологов. При этом, консилиумы проводились каждый день. Лучшие врачи боролись за жизнь певицы. К счастью, возможные последствия сумели предотвратить.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что советская и российская актриса театра и кино Елена Сафонова попала в серьезное дорожно-транспортное происшествие в Москве.

Елена Малышева МакSим шоу-бизнес


 

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