На Дворцовой площади не стало уличного освещения

На Дворцовой площади не стало уличного освещения
Вечером на Дворцовой площади выключили подсветку. Фото: pixabay.com

Дворцовая площадь в центре Петербурга погрузилась во тьму.

Как сообщает «Фонтанка», вечером в четверг, 11 ноября, Александровская колонна стала как никогда мрачной.

Уличное освещение напротив Государственного Эрмитажа перестало озарять Александровскую колонну. «Темными» стала и арка Главного штаба.

Отмечается, что двор Зимнего дворца продолжает быть освещенным, на темном фоне выделяется его часть.

В пресс-службе «Ленсвета» заявили, что свет на некоторе время выключили не только на Дворцовой площади. Во мрак погрузился и Певческий мост. Кроме того, подсветки нет на Большой Морской улице от Невского проспекта до арки Главного штаба. Это связано с работами по созданию мультимедийной программы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга выключили электричество.

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