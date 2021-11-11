На Дворцовой площади не стало уличного освещения

Дворцовая площадь в центре Петербурга погрузилась во тьму.

Как сообщает «Фонтанка», вечером в четверг, 11 ноября, Александровская колонна стала как никогда мрачной.

Уличное освещение напротив Государственного Эрмитажа перестало озарять Александровскую колонну. «Темными» стала и арка Главного штаба.

Отмечается, что двор Зимнего дворца продолжает быть освещенным, на темном фоне выделяется его часть.

В пресс-службе «Ленсвета» заявили, что свет на некоторе время выключили не только на Дворцовой площади. Во мрак погрузился и Певческий мост. Кроме того, подсветки нет на Большой Морской улице от Невского проспекта до арки Главного штаба. Это связано с работами по созданию мультимедийной программы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в центре Петербурга выключили электричество.